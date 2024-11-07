"الزراعة" تستعرض أنشطة المركز الإقليمي للأعذية والأعلاف

تلقى الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرًا من الدكتور محمد الشربيني مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف استعرض فيه نشاط المركز.

أولا الكوميسا :-

وأوضح التقرير، أنه تم ترشيح المركز الإقليمي بحيث يصبح المعمل المرجعي على مستوى قارة إفريقيا في مجال الكشف على الأغذية المهندسة وراثيا (بدول منطقة الكوميسا )، مشيرا إلى أنه تم خلال اجتماع مديري المعاهد والمعامل المركزية ترقية المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من مختبر مساعد إلى مختبر مرجعى للكشف عن الأغذية المهندسة وراثياً حيث استوفى المعايير اللازمة في جميع النقاط التحكيمية التي تم تقييمها .

وفي مجالات التعاون :-

وأكد الشربيني أنه تم التعاون مع محافظة الفيوم بناءً على تعليمات وزير الزراعه واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك من خلال دراسة التوازن البيئي ببحيرة قارون وذلك من خلال التحاليل المتخصصة المختلفة لمياه البحيرة .

كما أوضح مدير المركز أن المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

1- حصل معمل البروتين بالنسبة لعينات اختبار الكفاءة الدولي على المركز الأول على مستوى العالم من بين 158 مشاركين في هذا البرنامج التابع لجهة BIPEA الفرنسية .

2-حصل معمل المخلفات الزراعية على المركز الأول والسادس في تحليل ال ADF, ADL على التوالي من ضمن 158 معمل المشاركين فى البرنامج المذكور أعلاه.

نشاط تسجيلات الأسمدة :-

─ عدد المركبات التى تقدمت بها الشركات للتسجيل عدد(557) مركب محلى الصنع ومستورد .

─ الشهادات المعتمدة عدد (568) شهادة محلية الصنع ومستوردة .

نشاط فحص شحنات الأعلاف والمخصبات والإفراج عنها .

─ عدد ( 480) شحنة سماد واردة للمركز الإقليمي للفحص والأفراج عنها.

─ عدد (560 ) شحنة إضافات الأعلاف واردة للمركز الإقليمي للفحص والإفراج عنها.

نشاط تسجيل الأعلاف :-

─ إصدار عدد ( 196 ) إستمارة تسجيل أعلاف وإضافاتها مستوردة .

─ إصدار عدد ( 480) استمارات تسجيل أعلاف وإضافاتها محلية الصنع .

نشاط عينات الرقابة :-

─ إجمالى عدد عينات علف دواجن وحيوانى ( 718) منهم عدد (527) عينات علف دواجن و عدد (191 ) عينات علف حيوانى .

نشاط خدمى ( أفراد ) :-

─ عدد العينات (571) عينة وتحليل عدد (1914 ) .

قسم التصدير :-

─ تم سحب عينات وإصدار شهادات مطابقة لعدد (66) شحنة تصدير بعد موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية.

قسم المديريات :-

─ إجمالى عدد تجارب التشغيل (166) تجربة تشغيل بعدد (448) عينة لخطوط إنتاج جديدة لمصانع الأعلاف واستخراج تراخيص مع قطاع الإنتاج الحيوانى .

─ عدد (5) عينات مضبوطات يتم تحويلها للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عن طريق النيابة العامة .

─ عدد (1) عينة تحكيم تم تحويلها من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة .

قسم المرور المفاجئ :-

─ تم خروج عدد (1) لجنة للتفتيش والمرور المفاجئ على المصانع المختلفة بالمحافظات وتم المرور والتفتيش على عدد (1) مصنع بالإضافة إلى عدد (3) عينات تم سحبها من المصانع لإجراء التحاليل اللازمة عليها.