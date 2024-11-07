ads
الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 10 آلاف طن و600 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ( 9 ) سفن وتم تداول (10000) طن بضائع و(600) شاحنة و(70) سيارة حيث شملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(299) شاحنة و(56) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (7000) طن بضائع و(301) شاحنة و(14) سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينة  ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينة  ALCUDIA EXPRESS ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و 190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا،  أورو آيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1215 راكبا بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر الصادرات السفن إكسبريس بوسيدون بضائع عامة ومتنوعة حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا وصول