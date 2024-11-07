تداول 10 آلاف طن و600 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ( 9 ) سفن وتم تداول (10000) طن بضائع و(600) شاحنة و(70) سيارة حيث شملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(299) شاحنة و(56) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (7000) طن بضائع و(301) شاحنة و(14) سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و 190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1215 راكبا بموانيها.