بالصور.. فريق «مسار» يتوجه إلى المغرب للمشاركة بدوري أبطال إفريقيا للسيدات

غادر فريق مسار لكرة القدم النسائية بقياده مدربه كابتن أحمد رمضان جاد، صباح اليوم الخميس إلى الرباط، كممثل لمصر في المغرب، من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024.

حيث إنه من المقرر أن تبدأ منافسات دوري إفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر لتستمر حتى 23 نوفمبر.

ومن المقرر أن الفريق الفائز في المنافسة سيحصل على جائزة مالية كبيرة، حيث يحصل المُتوج باللقب على 400,000 دولار أمريكي، والوصيف على 250,000 دولار أمريكي.

وستُجرى مباراة الافتتاح يوم السبت 9 نوفمبر 2024.

الأندية الثمانية التي ستشارك في نهائيات المنافسة:

حامل اللقب: نادي ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم: نادي مسار (مصر)

ممثل البلد المضيف: نادي الجيش الملكي (المغرب)

اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "أ": نادي نسور المدينة (السنغال)

اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "ب": إيدو كوينز (نيجيريا)

اتحاد وسط إفريقيا لكرة القدم: تي بي مازامبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

اتحاد إفريقيا الجنوبية لكرة القدم: جامعة كيب الغربية (جنوب إفريقيا)

اتحاد شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم: نادي البنك التجاري الإثيوبي (إثيوبيا).

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