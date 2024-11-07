تشمل تغييرات عديدة.. تعرف على خطة «اليوم الأول» لترامب في البيت الأبيض

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن خطط طموحة ليومه الأول في الرئاسة، تشمل تغييرات عديدة في مجالات الهجرة والطاقة والسياسة الخارجية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" اليوم الخميس.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، ينوي ترامب العودة إلى سياسات صارمة ضد الهجرة، حيث يسعى إلى إطلاق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ البلاد وإعادة العمل بسياسات الحدود التي طبقتها إدارته الأولى.

كما يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب التوقيع على أمر تنفيذي لمنع منح الجنسية للأطفال المولودين في أمريكا لأشخاص يقيمون فيها بشكل غير قانوني.

وفيما يتعلق بالطاقة، يركز ترامب على تعزيز إنتاج النفط وإلغاء القيود البيئية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متعهدا بتعزيز سياسات تهدف إلى دعم الصناعات التقليدية للطاقة على حساب التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأعرب الرئيس الأمريكي المنتخب عن أنه يخطط لإلغاء قواعد تحد من انبعاثات محطات الطاقة، إلى جانب إيقاف مشاريع طاقة الرياح.

أما في السياسة الخارجية، تعهد ترامب باتباع نهج "أمريكا أولا"، مؤكدا على رغبته في إنهاء الحروب ومنح الأولوية للمصالح الأمريكية، كاشفا عن اعتزامه إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا من خلال ما وصفه بتسوية حاسمة.

كما أثار الرئيس الأمريكي المنتخب مخاوف فيما يتعلق بالتزامه المستقبلي بدعم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما انتقد دول الكتلة، التي لا تلتزم بمساهمات مالية كافية في الإنفاق الدفاعي.

وبالإضافة إلي ذلك، كشف ترامب عن اعتزامه إلغاء حماية الطلاب المتحولين جنسيا التي أقرها بايدن، كما هدد بقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس التي تفرض لقاحات إجبارية.