"الكاف" يطلق شعارًا جديدًا لرابطة أبطال إفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن إطلاق شعار جديد لرابطة أبطال إفريقيا للسيدات، حيث يقدم الاتحاد مظهرًا جديدًا للرابطة، وذلك قبل يومين من انطلاق النسخة الرابعة من المنافسة، والتي ستُجرى في المغرب، بدءًا من نهاية هذا الأسبوع.

وسيكون الشعار الجديد جُزءًا من هوية رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، المغرب 2024، والتي ستعرف إجراء مباراة الافتتاح، يوم السبت 9 نوفمبر 2024.

وأضاف الاتحاد في بيان له، أن هذا الشعار يتميز بأنه نابض بالحياة، مستوحى من الكأس، بتجسيد العزيمة والتفوق للأندية النسائية الإفريقية، مع استخدام ألوان جريئة من الهوية البصرية لكرة القدم النسائية، مثل اللون البنفسجي والبرتقالي والوردي لتمثيل الملكية، والابتكار، وطاقة الشباب عبر القارة.

وأضاف الاتحاد، أن المنافسة ستقدم جائزة مالية كبيرة، حيث يحصل المُتوج باللقب على 400,000 دولار أمريكي، والوصيف على 250,000 دولار أمريكي، مما يُبرز دعم "الكاف" للأندية النسائية والاستثمار في الرياضة.

ستُجرى مباراة الافتتاح يوم السبت 9 نوفمبر 2024.

الأندية الثمانية التي ستشارك في نهائيات المنافسة:

حامل اللقب: نادي ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

ممثل البلد المضيف: نادي الجيش الملكي (المغرب)

اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "أ": نادي نسور المدينة (السنغال)

اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "ب": إيدو كوينز (نيجيريا)

اتحاد وسط إفريقيا لكرة القدم: تي بي مازامبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

اتحاد إفريقيا الجنوبية لكرة القدم: جامعة كيب الغربية (جنوب إفريقيا)

اتحاد شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم: نادي البنك التجاري الإثيوبي (إثيوبيا)

اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم: نادي مسار (مصر)

ويأتي الشعار الجديد في إطار حملة تجديد البطولات والأحداث التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".