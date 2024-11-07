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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. انتشال شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة "الصانع" في مخيم النصيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف منزلًا يعود لعائلة "الصانع" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف عدة شهداء ومصابين، ولم يتم حصر عدد المصابين والشهداء حتى الآن.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، عن إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في القدم والكتف ببلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يرفض تسليمه للطواقم الطبية لإسعافه.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 5 شبان فلسطينيين خلال الاقتحام المستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية.

ونفذت جرافات الاحتلال أعمال تخريبية وتدميرية للبنية التحتية في محيط مدخل مخيم نور شمس بطولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نعلين غرب رام الله وسط الضفة الغربية وداهمت منازل في البلدة، واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم.

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