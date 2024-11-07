مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفًا استهدف المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك إصابة لشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدم والكتف ببلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وجيش الاحتلال يرفض تسليمه للطواقم الطبية.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 5 شبان فلسطينيين خلال الاقتحام المستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية، واندلعت مواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال أثناء اقتحام الاحتلال المدينة.

ونفذت جرافات الاحتلال أعمال تخريبية وتدميرية للبنية التحتية في محيط مدخل مخيم نور شمس بطولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نعلين غرب رام الله وسط الضفة الغربية وداهمت منازل في البلدة، واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية خيمة للنازحين في مدينة غزة.