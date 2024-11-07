فلسطين.. المقاومة تستهدف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة في طولكرم، خلال اندلاع مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال، أثناء اقتحام الاحتلال مدينة طولكرم بعددًا كبيرًا من الآليات العسكرية والجنود الإسرائيليين.

ومنذ قليل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في القدم والكتف ببلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يرفض تسليمه للطواقم الطبية لإسعافه.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 5 شبان فلسطينيين خلال الاقتحام المستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية.

ونفذت جرافات الاحتلال أعمال تخريبية وتدميرية للبنية التحتية في محيط مدخل مخيم نور شمس بطولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نعلين غرب رام الله وسط الضفة الغربية وداهمت منازل في البلدة، واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية خيمة للنازحين في مدينة غزة.