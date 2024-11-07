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الخميس 07 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة عناتا والجيش الإسرائيلي يرفض تسليمه لطواقمنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، عن إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في القدم والكتف ببلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يرفض تسليمه للطواقم الطبية لإسعافه.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 5 شبان فلسطينيين خلال الاقتحام المستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية.

ونفذت جرافات الاحتلال أعمال تخريبية وتدميرية للبنية التحتية في محيط مدخل مخيم نور شمس بطولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نعلين غرب رام الله وسط الضفة الغربية وداهمت منازل في البلدة، واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية خيمة للنازحين في مدينة غزة.

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