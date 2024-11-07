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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بإصابة إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك حالة إصابة لشاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة رام الله.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها برفقة جرافات عسكرية مدينة طولكرم.

كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليامون بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع وسط مواجهات مع المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال  قرية حوسان غرب بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

فلسطين إصابة شاب قوات الاحتلال بلدة عناتا