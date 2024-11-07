زاخاروفا تسخر من زيلينسكي وتصريحاته بشأن حديثه مع ترامب عن "خطة النصر"

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بسخرية على كلام فلاديمير زيلينسكي حول الحديث مع دونالد ترامب بشأن "خطة النصر".

وكتبت الدبلوماسية عبر قناتها على "تلغرام": "هل ناقشت رحلتك إلى المريخ مع إيلون ماسك؟ كان من الممكن أن يشارك الكثيرون في الأمر".

وكتب زيلينسكي، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" في تهنئته لدونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية، أنه استذكر اجتماعا مع الرئيس الأمريكي المنتخب تمت فيه مناقشة الشراكة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا و"خطة النصر".

وفي 18 أكتوبر الماضي، قدم زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني ما يسمى "خطة النصر" الأوكرانية التي تضمنت خمس نقاط وثلاث إضافات سرية. جاء في النقطة الأولى دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعضوية لاحقة، والثانية - رفع القيود المفروضة على الضربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة، نشر "قوة شاملة غير نووية" في أوكرانيا "لاحتواء" روسيا.

وقالت زاخاروفا، تعليقا على خطة النصر التي قدمها زيلينسكي، إن هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المترابطة.

ووفقا لها، فإن هذه الخطة لن تؤدي إلا إلى دفع "الناتو" إلى صراع مباشر مع روسيا، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن خطة السلام الحقيقية لسلطات كييف ستكون إدراك عدم جدوى السياسة التي تنتهجها.