"الجارديان" تتوقع وضعا صعبا لأوكرانيا بعد فوز ترامب في الانتخابات

توقعت صحيفة "الجارديان" البريطانية وضعا صعبا لأوكرانيا بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتبت الصحيفة، يوم الأربعاء، أن "أوكرانيا باتت غارقة في الاكتئاب والغموض بعد فوز دونالد ترامب وسط التوقعات بأنه سينهي على الأرجح المساعدات العسكرية الأمريكية في الوقت الذي قال فيه الكرملين إن هدفه في إخضاع جارته لم يتغير".

واعتبرت الصحيفة أن "عواقب ولاية ترامب الثانية بالنسبة لأوكرانيا ستكون صعبة على الأرجح في الوقت الذي تتقدم فيه روسيا في ميدان القتال بأسرع وتائر منذ 2022".

وتوقعت الصحيفة أنه "في غياب المساعدات العسكرية الأمريكية، أوكرانيا على وشك خسارة المزيد من الأراضي" في دونباس.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية جرت في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر. وتشير النتائج الأولية غير الرسمية إلى فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة. وقد أعلن ترامب عن فوزه في الانتخابات صباح الأربعاء قبل انتهاء فرز الأصوات، بينما توقعت جميع وسائل الإعلام الرائدة حصوله على العدد الضروري من أصوات المجمع الانتخابي.