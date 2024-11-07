الانتخابات الأمريكية 2024.. إدارة بايدن تناقش انتقال السلطة بسلاسة مع فريق ترامب

الخميس 07/نوفمبر/2024 - 03:22 ص

صرح متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الخميس، بأن كبير موظفي الإدارة الأمريكية جيف زينتس، ناقش عملية الانتقال المرتقبة للسلطة مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المتحدث قوله: "اليوم، اتصل جيف زينتس بالرئيسين المشاركين للجنة الانتقالية لترامب-فانس، هوارد لوتنيك وليندا مكماهون للتعبير بوضوح عن التزامنا بانتقال منظم والتأكيد من جديد على دور الاتفاقيات في بدء جهود الانتقال".

وألقت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية نائبة الرئيس جو بايدن خطابا مؤثرا أمام مؤيديها يوم الأربعاء بعد خسارتها السباق الرئاسي لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت هاريس: "علينا أن نقبل نتائج الانتخابات.. تحدثت مع الرئيس المنتخب ترامب وهنأته وعبرت له عن استعدادنا لانتقال سلمي للسلطة"، مؤكدة أنها "فخورة جدا بالسباق الانتخابي الذي خاضته".

وأُعلن صباح يوم الأربعاء، فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على الرغم من التوقعات بصراع طويل ومكثف، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقا لعدد من المصادر الإخبارية الرائدة التي تتنبأ بالنتائج، وأنه فاز في جميع الولايات الرئيسية، ثم خاطب ترامب أنصاره في فلوريدا وأعلن فوزه.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فاز ترامب بـ 277 صوتا انتخابيا متجاوزا 270 صوتا المطلوبة. كما تم اختياره الفائز من قبل صحيفة "أمريكان هيل" والمقر الرئيسي لخدمة التنبؤ بنتائج الانتخابات، وعرضت مجلة "تايم" دونالد ترامب خلال خطاب الفوز الذي ألقاه على غلاف عددها الثاني في نوفمبر.