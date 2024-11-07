الانتخابات الأمريكية 2024.. الرئيس الصيني يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات

الخميس 07/نوفمبر/2024 - 02:27 ص

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج اتصل بدونالد ترامب لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت "سي إن إن" هذا النبأ، يوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة، بينما امتنعت السفارة الصينية في واشنطن عن التعليق على الموضوع.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية جرت في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر. وتشير النتائج الأولية غير الرسمية إلى فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة.

وأعلن ترامب عن فوزه في الانتخابات صباح الأربعاء قبل انتهاء فرز الأصوات، بينما توقعت جميع وسائل الإعلام الرائدة حصوله على العدد الضروري من أصوات المجمع الانتخابي.

ورغم عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية رسميا، قد هنأ عدد من الزعماء دونالد ترامب بالفوز. كما اتصل به الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والمرشحة الخاسرة في الانتخابات كامالا هاريس لتقديم التهنئة والتأكيد على التزامهما بالانتقال السلس للسلطة إلى إدارة جديدة.