ads
الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. الرئيس الصيني يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج اتصل بدونالد ترامب لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت "سي إن إن" هذا النبأ، يوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة، بينما امتنعت السفارة الصينية في واشنطن عن التعليق على الموضوع.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية جرت في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر. وتشير النتائج الأولية غير الرسمية إلى فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة.

وأعلن ترامب عن فوزه في الانتخابات صباح الأربعاء قبل انتهاء فرز الأصوات، بينما توقعت جميع وسائل الإعلام الرائدة حصوله على العدد الضروري من أصوات المجمع الانتخابي.

ورغم عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية رسميا، قد هنأ عدد من الزعماء دونالد ترامب بالفوز. كما اتصل به الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والمرشحة الخاسرة في الانتخابات كامالا هاريس لتقديم التهنئة والتأكيد على التزامهما بالانتقال السلس للسلطة إلى إدارة جديدة.

الانتخابات الأمريكية 2024 الرئيس الصيني دوناد ترامب الفوز انتخابات الرئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج