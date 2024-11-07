اليوم.. مهرجان آفاق مسرحية يكرم المغربية هند الصنعاني في حفل ختام الدورة العاشرة

يكرم مهرجان آفاق مسرحية برئاسة الفنان هشام السنباطي، الإعلامية المغربية هند الصنعاني في حفل ختام الدورة العاشرة "دورة النجم الراحل نور الشريف"، في السابعة مساء اليوم الخميس، على مسرح مركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك تقديرًا لمجهوداتها الإعلامية ومساهماتها في إثراء المحتوى العربي في المهجر

الإعلامية المغربية هند الصنعاني هي إحدى الكفاءات المغربية البارزة المقيمة في مصر. تمتاز بمساهماتها في تسليط الضوء على قضايا المرأة العربية المهاجرة، من خلال مقالات نشرتها في صحف مصرية ومغربية، إلى جانب الصحافة، حيث قدمت برامج تلفزيونية من أبرزها برنامج "ليلتنا عربية" على قناة مصرية، والذي استضافت من خلاله شخصيات عربية بارزة.

نالت هند الصنعاني نالت العديد من التكريمات وذلك تقديرًا لمجهوداتها الإعلامية ومساهماتها في إثراء المحتوى العربي في المهجر.

كما أنها كتبت رواية بعنوان "أحلام من المحيط"، التي تناولت فيها قضايا الزواج المختلط وما يترتب عليه من تحديات اجتماعية وقانونية​​​​​.

يشار إلى أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.