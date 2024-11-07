زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون

الخميس 07/نوفمبر/2024 - 02:17 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عقب فوزه في الانتخابات.

وأضاف زيلينسكي في منشور على موقع "إكس": "اتفقنا على مواصلة حوار وثيق وتعزيز تعاوننا".

وتابع: "القيادة الأمريكية القوية أمر حيوي للعالم وللسلام العادل".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال زيلينسكي على موقع "إكس": "أقدر تعهد الرئيس ترامب بنهج السلام من خلال القوة في الشؤون العالمية. هذا هو المبدأ الذي يمكن أن يؤدي عمليا إلى تحقيق السلام العادل في أوكرانيا".

وكان موقع "بوليتيكو" قد نقل يوم الأربعاء عن مسؤولين اثنين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قولهما إن البيت الأبيض يعتزم الإسراع بإرسال آخر ما تبقى من مساعدات أمنية تزيد قيمتها عن ستة مليارات دولار إلى أوكرانيا بحلول الوقت الذي يتولى فيه الرئيس المنتخب ترامب منصبه.