قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة.

واقتحم الاحتلال عددا من قرى الشعراوية شمال طولكرم بـ11 آلية عسكرية، ومنها بلدات قفين وزيتا وعتيل ودير الغصون، والجاروشية وضاحية شويكة، وجابت الشوارع الرئيسية فيها.

وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليامون بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع وسط مواجهات مع المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.