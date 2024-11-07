الانتخابات الأمريكية 2024.. رئيس حكومة بريطانيا يهنئ ترامب بالفوز

الخميس 07/نوفمبر/2024 - 01:39 ص

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في جميع مجالات العلاقة الخاصة بين البلدين.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع ترامب، الأربعاء، تطرق فيه إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وشدد على أهمية الاستقرار الإقليمي.

وأكد بيان للمتحدث باسم ستارمر أن الزعيمين استذكرا بود اجتماعهما في سبتمبر، والعلاقات الوثيقة والتقارب بين الرئيس المنتخب ترامب وبريطانيا ويتطلعا إلى العمل مع بعضهما البعض.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء "قدم تهانيه القلبية" لترامب.

سارع زعماء حول العالم إلى تقديم التهاني لدونالد ترامب، عقب إعلان المرشح الجمهوري، الأربعاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على حساب منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

وكان ستارمر من أوائل المهنئين لترامب، وكتب على منصة إكس بعد إعلانه للفوز "أتطلع للعمل معكم في السنوات المقبلة. أعلم أن العلاقة الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبي المحيط الأطلسي لسنوات قادمة".

حقق دونالد ترامب فوزا كبيرا ليصبح ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يفوز في الانتخابات الرئاسية لولايتين غير متتاليتين، بعد غروفر كليفلاند.

وحتى الأربعاء، حقق ترامب 295 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين حصلت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على 224 صوتا.

ويحتاج المرشح إلى 270 صوتا على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.