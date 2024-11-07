لبنان.. غارة لطيران الجيش الإسرائيلي على منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة غارات على مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شن الاحتلال غارة على منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على منطقة الحدث – الجاموس بالضاحية الجنوبية، كما استهدف الطيران الإسرائيلي منطقة تحويطة الغدير.

تأتي الغارات الإسرائيلية بعدما شهدت منطقة الأوزاعي بالضاحية الجنوبية حركة نزوح عقب الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء من عدة مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس الأربعاء، أن هناك نحو 40 شهيدًا و53 جريحًا في حصيلة غير نهائية لسلسلة غارات الجيش الإسرائيلي على البقاع وبعلبك.

ووفقا لبيان نشره حزب الله اللبناني، ذكر خلاله، أن مقاتليه استهدفوا تحركًا لقوات جيش ‏الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مارون الراس بواسطة ضربة صاروخية.

وأوضح الحزب، أن عدد العمليات في إطار سلسلة عمليات خيبر وصل منذ انطلاقه إلى 56 18 منها خلال الأسبوع المنصرم وحققت أهدافها العسكرية.