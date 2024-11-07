أنغام تحيي حفل «ليلة عمر» بقيادة هاني فرحات في مهرجان شتا الكويت.. صور

أحيت النجمة أنغام حفلًا غنائيًا بقيادة المايسترو هاني فرحات بعنوان «ليلة عمر» على مسرح مركز الشيخ جابر الثقافي ضمن مهرجان شتا الكويت.

قدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، إلى جانب أغاني ألبومها الأحدث “تيجي نسيب”.

وتألقت أنغام بصحبة المايسترو هاني فرحات في ليالي وحفلات متتالية مؤخرا في القاهرة يومي 11 و12 أكتوبر الماضي وحفلات مماثلة بالكويت والسعودية.

يشار إلى أن الألبوم الجديد لأنغام "تيجي نسيب" يتضمن 12 أغنية، وهي: "تيجي نسيب، بقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، اقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات".

