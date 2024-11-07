العثور على جثمان ثالث يُرجح أنه لمهاجر مصري غارق قبالة السواحل الليبية

أعلنت منظمة العابرين لمساعدة المهاجرين الليبية عن العثور على جثمان ثالث في منطقة كمبوت، الواقعة على بعد 60 كيلومترًا شرق طبرق، يُعتقد أنه لأحد المهاجرين المصريين الذين كانوا على متن المركب الذي غرق قبالة سواحل المنطقة مساء الإثنين الماضي.

ووفقًا للمنظمة، فإن الجثمان في حالة تحلل كامل وكان يرتدي شورتًا داخليًا أبيض فقط. تم انتشاله بواسطة سرية الضفادع البشرية التابعة للقوات الخاصة البحرية، التي تواصل جهودها في البحث عن بقية الضحايا.

وقد تم نقل الجثمان إلى مشرحة مركز طبرق الطبي، حيث يمكن لمن يرغب في التعرف عليه التوجه إلى المشرحة.

وكان المركب يحمل 13 مهاجرًا مصريًا في طريقهم إلى أوروبا، وقد أسفر الحادث عن وفاة جميع ركابه باستثناء ناجٍ واحد.

وتشير المنظمة إلى أنه من المرجح العثور على المزيد من الجثث على طول الساحل الشرقي لمدينة طبرق، داعية الأهالي إلى إبلاغ السلطات فورًا عند ملاحظة أي جثمان.