لبنان.. غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

قالت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت بالقرب من مطار بيروت الدولي، ولكن حركة الطيران لم تتأثر حتى الآن.

وشهدت منطقة الأوزاعي بالضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح من بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك نحو 40 شهيدًا و53 جريحًا في حصيلة غير نهائية لسلسلة غارات الجيش الإسرائيلي على البقاع وبعلبك.

وأعلن حزب الله اللبناني، من خلال بيان له، أن مقاتليه استهدفوا تحركًا لقوات جيش ‏الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مارون الراس بواسطة ضربة صاروخية.

وأوضح الحزب، أن عدد العمليات في إطار سلسلة عمليات خيبر وصل منذ انطلاقه إلى 56 18 منها خلال الأسبوع المنصرم وحققت أهدافها العسكرية.

وقال حزب الله، أنه ‏شن هجومًا جويا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة حيفا البحرية الإسرائيلية بخليج حيفا للمرة الأولى وأصابت أهدافها بدقة.