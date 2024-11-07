الانتخابات الأمريكية 2024.. هاريس: أبلغت الرئيس ترامب أننا سنساعد في انتقال سلمي للسلطة

الخميس 07/نوفمبر/2024 - 12:58 ص

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إنها تحدثت مع الرئيس دونالد ترامب وباركت له الفوز، و«قلت له إننا سنساعد في انتقال سلمي للسلطة"، مضيفة «سنعمل معًا وسنسلم السلطة».

وأضافت هاريس في أول خطاب لها بعد هزيمتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام منافسها الجمهوري، إن «النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها».

وأضافت هاريس أمام أنصارها: «أشكركم للثقة التي حصلت عليها منكم».

وهنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمهوري دونالد ترامب، على فوزه في الانتخابات، ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وفق ما أعلنت الرئاسة الأميركية الأربعاء.

وأفاد البيت الأبيض في بيان أن الديمقراطي بايدن، والذي انسحب من السباق الانتخابي لصالح نائبته هاريس، "سيدلي بخطاب إلى الأمة" الخميس للحديث عن نتائج انتخابات الثلاثاء والمرحلة الانتقالية.

وأضاف البيان أن بايدن تعهد "بضمان انتقال سلس وأكد على أهمية العمل على توحيد البلاد".