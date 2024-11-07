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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدفعية الجيش الإسرائيلي تطلق قذائفها بكثافة باتجاه شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت قذائفها بكثافة باتجاه شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم، وأطلق الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين ومخيمها، فأصيب بثلاث رصاصات، ووصفت إصابته بالحرجة، وجرى نقله إلى المستشفى. في حين أفاد مستشفى ابن سينا، بوصول إصابة خطيرة برصاص الاحتلال بالفخذ إلى المستشفى.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك إصابات لمواطنين فلسطينيين جراء إطلاق مسيرات إسرائيلية النار على خيمة للنازحين في مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم البرج وسط قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف بيت لاهيا شمالي القطاع.

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