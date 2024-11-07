الانتخابات الأمريكية 2024.. هاريس: أحترم اختيار الشعب

الخميس 07/نوفمبر/2024 - 12:48 ص

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في أول خطاب لها بعد هزيمتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، إن «النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها».

وأضافت هاريس أمام أنصارها: «أشكركم للثقة التي حصلت عليها منكم»، مشيرة أنها «لن تتخلى أبدا عن النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون».

وهنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمهوري دونالد ترامب، على فوزه في الانتخابات، ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وفق ما أعلنت الرئاسة الأميركية الأربعاء.

وأفاد البيت الأبيض في بيان أن الديمقراطي بايدن، والذي انسحب من السباق الانتخابي لصالح نائبته هاريس، "سيدلي بخطاب إلى الأمة" الخميس للحديث عن نتائج انتخابات الثلاثاء والمرحلة الانتقالية.

وأضاف البيان أن بايدن تعهد "بضمان انتقال سلس وأكد على أهمية العمل على توحيد البلاد".