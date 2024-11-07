منتخب الشباب يتعادل مع تنزانيا وديًا استعدادًا لتصفيات إفريقيا

تعادل منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم مع تنزانيا سلبيًا، أمس الأربعاء، وديًا باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لخوض دورة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وهذه هى أول تجارب منتخب الشباب تحت ولاية البرازيلى ميكالى المدير الفني الجديد بينما يستعد تنزانيا الذى تأهل بطلا عن دورة غرب إفريقيا للمشاركة فى بطولة الأمم الإفريقية حيث حسم تصفياته بالفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف وصعد معه كينيا ثانيا.

جاءت المباراة مفيدة للفراعنة حيث قام خلالها ميكالى بتجربة كل اللاعبين وأداها بتشكيلين مختلفين.. ضم تشكيل الشوط الأول كلا من: حازم جمال حارس مرمى، ومحمد إبراهيم وعبد الله بوستانجي، ومعتز محمد، ومحمود لبيب فى خط الظهر - وكاباكا ومحمد السيد وفارس خالد فى خط الوسط - وحسام حسن وعمر خضر وزعلوك فى الهجوم.

وضم تشكيل الشوط الثاني: أحمد وهب حارس مرمي وأحمد عابدين وزياد خالد ومحمد سمير ومحمد لبيب" محمد إبراهيم " فى خط الظهر.. وسيف عصام وأحمد حيد ومروان خالد وأحمد شرف وعمر فتحي عموري ومهند محمد.

سيطر الفراعنة على غالبية المباراة وظهروا بشكل جيد ووضح الانسجام بين الخطوط وأهدروا عددا كبيرا من الفرص المحققة بسبب عدم الدقة فى اللمسة الأخيرة، فى المقابل ظهرت خطورة تنزانيا بعض الوقت شاهد المباراة: اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى.

وتأتي تجربة منتخب الشباب بعد ثلاثة أسابيع من ولاية ميكالى فى إطار الاستعداد لخوض دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 الى 26 نوفمبر الجاري وهى البطولة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.. ويشارك فى تصفيات أفريقيا المقبلة إلى جانب مصر الدولة المستضيفة منتخبات: المغرب وتونس والجزائر وليبيا.