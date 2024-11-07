لبنان.. حركة نزوح من منطقة الأوزاعي بالضاحية الجنوبية بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء

أفادت قناة الحدث الإخبارية، اليوم الخميس، بأن منطقة الأوزاعي بالضاحية الجنوبية شهدت منذ قليل، حركة نزوح من بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس الأربعاء، أن هناك نحو 40 شهيدًا و53 جريحًا في حصيلة غير نهائية لسلسلة غارات الجيش الإسرائيلي على البقاع وبعلبك.

ووفقا لبيان نشره حزب الله اللبناني، ذكر خلاله، أن مقاتليه استهدفوا تحركًا لقوات جيش ‏الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مارون الراس بواسطة ضربة صاروخية.

وأوضح الحزب، أن عدد العمليات في إطار سلسلة عمليات خيبر وصل منذ انطلاقه إلى 56 18 منها خلال الأسبوع المنصرم وحققت أهدافها العسكرية.

وقال حزب الله، أنه ‏شن هجومًا جويا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة حيفا البحرية الإسرائيلية بخليج حيفا للمرة الأولى وأصابت أهدافها بدقة.