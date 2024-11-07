وكيل صحة منوفية يتفقد وحدة طب الأسرة بطملاي لمتابعة مستوى الخدمات الصحية

قام الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة تفقدية لوحدة طب الأسرة بطملاي التابعة لإدارة منوف.

خلال الجولة، اطلع الدكتور أسامة على سير العمل بالوحدة وتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة تلك التي تشمل المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، كما تابع جودة الخدمات المعملية المتاحة، كما تم التواصل مع حالة طبية تلقت خدمة ضمن المبادرات الرئاسية، وتنسيق إجراء عملية جراحية للعين لها.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي إطار متابعة الانضباط، تم التأكد من انتظام الفرق الطبية في أماكن عملها وتفعيل نظام البصمة لضبط الحضور، كما شملت الجولة قسم الأسنان حيث جرى الاطمئنان على كفاءة الأجهزة والمستلزمات وتقديم الخدمة بصورة منظمة، دون أي ملاحظات تذكر.

وجه وكيل الوزارة خطابًا إلى السيد سامي سرور، رئيس مجلس المدينة، لدراسة إمكانية فتح باب بين عيادة الأسنان وغرفة الأشعة المجاورة لتوفير مساحة إضافية داخل العيادة.

رافق وكيل الوزارة في الجولة كل من الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي، والدكتورة جمالات الفقي، مدير عام إدارة الأسنان، والدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة شيماء كابوه، مدير إدارة منوف.