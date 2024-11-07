وزير الرياضة يجتمع مع مجلس إدارة الزمالك لمناقشة أزمة الحكام

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لمناقشة عدد من الملفات الشائكة

وتناول الاجتماع أزمة الحكام والتسريبات خلال الأسبوع الأول من مسابقة الدوري والاستعانة بخبير تحكيم أجنبي لإدارة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة

ومن ناحية أخرى بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استعدادات وترتيبات تنظيم الملتقى الدولي الثالث للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وأفريقيا، بحضور قيادات الوزارة المعنية بالتسويق والاستثمار.

يأتى ذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وتنظيم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وذلك في الفترة من 8-9 ديسمبر القادم، بمشاركة العديد من الشركات والمصانع العالمية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن ملتقى الاستثمار الدولي يُعد خطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الصناعات الرياضية، وذلك يجذبه عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المجال الرياضي.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الدول وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار الرياضي، وتطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم المشاريع الابتكارية في هذا القطاع.