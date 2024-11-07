برشلونة بكتسح النجم الأحمر بخماسية في دوري الأبطال

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره النجم الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب "راجكو ميتيتش" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

افتتح إينيجو مارتينيز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 13 برأسية قوية بعد تمريرة عرضية من رافينيا، ليضع الفريق الكتالوني في المقدمة. وردّ النجم الأحمر بهدف التعادل في الدقيقة 27 عن طريق سيلاس كاتومبا

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد روبرت ليفاندوفسكي التقدم لبرشلونة في الدقيقة 43 وواصل ليفاندوفسكي تألقه بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 53، ليعزز تقدم الفريق الكتالوني.

وسجل رافينيا الهدف الرابع لبرشلونة بعد دقيقتين فقط، وتبعه فيرمين لوبيز بالهدف الخامس في الدقيقة 76. ونجح ميلسون في تقليص الفارق للنجم الأحمر بتسجيله هدفًا ثانيًا في الدقيقة 83، لكن المباراة انتهت بفوز عريض لبرشلونة.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات على يونج بويز، بايرن ميونخ، والنجم الأحمر، مقابل هزيمة واحدة أمام موناكو.