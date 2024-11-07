بايرن ميونخ يسترجع نغمة الانتصارات في دوري أبطال أوروبا بفوز على بنفيكا

استرجع فريق بايرن ميونخ الألماني نغمة الانتصارات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على بنفيكا البرتغالي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

وكان من المقرر انطلاق مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ولكن تأخر انطلاقها إلى العاشرة والربع.

مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا

وجاء هذا القرار المفاجئ بسبب تأخر وصول عدد كبير من الجماهير إلى ملعب أليانز أرينا، الذي يحتضن اللقاء.

وجاء قرار تأخير انطلاق المباراة؛ نتيجة حدوث بعض الأعطال في خطوط المترو التي تؤدي إلى ملعب المواجهة.

وعقب انطلاق المباراة، استحوذ بايرن ميونخ على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب، وكانت له أكثر من فرصة تهديفية، لكن حارس بنفيكا تصدى لكرات العملاق البافاري، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل البايرن فعاليته الهجومية على مرمى النسور، حتى نجح جمال موسيالا في فك شفرة شباك الضيوف بهدف في الدقيقة 67 من صناعة هاري كين.

وبهذا الفوز، عاد بايرن ميونخ إلى الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، بعدما تلقى هزيمتين من أستون فيلا الإنجليزي بهدف دون مقابل، ومن برشلونة الإسباني برباعية مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط، يحتل بها المركز الـ17 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد بنفيكا عند 6 نقاط في المركز الـ19.