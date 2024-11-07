استعدادًا لفصل الشتاء.. رئيس مياه المنوفية يتفقد محطات المياه والصرف في جولة مسائية

قام المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بجولة مسائية لتفقد بعض محطات المياه والصرف، شملت محطة رفع 5 بشبين الكوم، ومحطة مياه قويسنا الرئيسية، ومحطة معالجة قويسنا، وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل.

وأكد خلال جولته على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استعداد المحطات لفصل الشتاء، مع الالتزام بالصيانة الدورية ورفع كفاءة التشغيل، والاهتمام بالمظهر العام للمحطات للحفاظ على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الجولة استجابةً لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات الاستباقية استعدادًا لفصل الشتاء، وحرصًا على الوصول لأفضل مستويات الجودة الفنية والإدارية لخدمة الصالح العام وتحسين مستوى الأداء.