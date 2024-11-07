أتليتكو مدريد يعمق جراح باريس سان جيرمان بثنائية في دوري الأبطال

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مثيرًا على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس.

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 14 عبر اللاعب وارين زايري إميري، قبل أن يتمكن أتلتيكو مدريد من معادلة النتيجة سريعًا في الدقيقة 18 عن طريق ناهويل مولينا.

واستمر التعادل حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، حيث نجح أنخيل كوريا في إحراز هدف الفوز لأتلتيكو في الدقيقة 90، ليمنح فريقه نقاط المباراة كاملة ويعزز من فرصه في التأهل للدور المقبل.