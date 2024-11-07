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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتليتكو مدريد يعمق جراح باريس سان جيرمان بثنائية في دوري الأبطال

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مثيرًا على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس.

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 14 عبر اللاعب وارين زايري إميري، قبل أن يتمكن أتلتيكو مدريد من معادلة النتيجة سريعًا في الدقيقة 18 عن طريق ناهويل مولينا. 

واستمر التعادل حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، حيث نجح أنخيل كوريا في إحراز هدف الفوز لأتلتيكو في الدقيقة 90، ليمنح فريقه نقاط المباراة كاملة ويعزز من فرصه في التأهل للدور المقبل.

الدقيقة الأخيرة أتلتيكو مدريد ابطال اوروبا باريس سان جيرمان دورى أبطال اوروبا مرحلة المجموعات