وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى زاوية الناعورة لمتابعة الخدمات الصحية

أجرى الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية بمستشفى زاوية الناعورة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمتابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستهدفت الجولة متابعة سير العمل بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، حيث تفقد وكيل الوزارة العيادات الخارجية والداخلية، وأقسام الطوارئ والعناية المركزة.

كما تابع جاهزية القسم الجديد للأشعة المقطعية لاستقبال الأجهزة الحديثة التي سترسلها الوزارة، وتحقق من مدى التزام الطاقم الطبي والتمريضي بالإجراءات المتبعة في تقديم الرعاية الصحية.

وخلال الجولة، شدد الدكتور أسامة على أهمية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وضرورة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، كما وجّه بإقامة دورات تدريبية للأطباء في قسم العناية المركزة لتطوير مهاراتهم.

وأكد وكيل الوزارة أن وزارة الصحة تواصل جهودها لتحسين جودة الخدمات الطبية في المنشآت الصحية بالمنوفية، بما يحقق مستوى رعاية يلبي احتياجات المرضى.

رافق وكيل الوزارة في الجولة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي.