الانتخابات الأمريكية 2024.. هاريس: أعترف بهزيمتي أمام ترامب ولكن لن نيأس أبدًا

الخميس 07/نوفمبر/2024 - 12:04 ص

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بعد هزيمتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 أمام دونالد ترامب، أعترف بهزيمتي ويجب القبول بالنتائج من أجل صالح أمريكا.



وأكدت هاريس خلال إلقائها خطاب الهزيمة، الذي نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، إن الوعود الأمريكية ستتحقق وستسير في مسارها الصحيح.

وأضافت أنه كان لديها رغبة كبيرة في بناء المجتمع الأمريكي من خلال قلوب مليئة بالحماس لخدمة المصالح الأمريكية، ونتيجة هذه الانتخابات ليست ما كنا نريده أو حاربنا من أجله.

وأشارت إلى أنها تحدثت مع ترامب وهنأته بالنصر، وسوف تساعده في المرحلة المقبلة لتسليم السلطة سلميًا، موجهة الشكر للرئيس بايدن على الدعم الذي قدمه لها.



وقالت هاريس: كان هدفنا هو بناء تحالف يقاتل من أجل مستقبل أمريكا، ولكن الآن سنتعاون مع دونالد ترامب وفريقه في المرحلة الانتقالية.

وتابعت: كل ولائنا للدستور الأمريكي ولهذا السبب أنا هنا أمامكم، ويجب علينا العمل الجاد من أجل مصلحة الولايات المتحدة ونصر على هذا الأمر.

وأضافت هاريس: كنت دائمًا أقول في حملتي الانتخابية عندما نكافح ونقاتل ننتصر في النهاية لكن لا بد من قبول الأمر وقبول النتائج، وهذا لا يعني أننا سنتخلى عن القتال والعمل، لا تيأس أبدًا، أنتم لديكم القوة.