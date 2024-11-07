إنتر ميلان يفوز على أرسنال بصعوبة في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا صعبًا على ضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

دخل إنتر ميلان المباراة بقوة، وهدد مرمى أرسنال مبكرًا، وذلك عن طريق دينزل دومفريس في الدقيقة الثانية، ولكن كرته ارتطمت بالعارضة.

مباراة إنتر ميلان ضد أرسنال

واستحوذ الجانرز على الكرة بعد ذلك، ولكن باغت الإنتر ضيفه بهدف في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو، بعد لمسة يد من الإسباني ميكيل ميرينو، لينتهي الشوط الأول بتقدم النيراتزوري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سيطر أرسنال على مجريات اللعب بشكل كامل، وهدد مرمى أصحاب الأرض أكثر من مرة، لكن تألق الحارس السويسري يان سومر أمام هجوم الفريق اللندني، كما صمد خط دفاع إنتر ميلان وحافظ على تقدمه ويفوز بنتيجة 1-0.

وبتلك النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 10 نقاط، ارتقى بها إلى المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 7 نقاط في المركز الـ12.