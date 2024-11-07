ملف التسريبات بين النائب العام وتحقيقات الجبلاية.. التحكيم المصري في قفص الاتهام وإقالة لجنة الحكام

ما زال ملف التسريبات لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الأسبوع الأول من مسابقة يلقي بظلاله على الشارع الرياضي بعد عرض التسجيل الصوتي الخاص محمد عادل وميدو سلامة أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي أقيمت فى الأسبوع الأول من مسابقة الدوري على أحد القنوات الفضائية في شيء جديد على منظومة التحكيم المصرية.

الأمر الذي جعل جمال علام رئيس اتحاد الكرة يفتح تحقيق لمعرفة المسؤول عن تسريب التسجيل الصوتي الخاص بمحمد عادل وميدو سلامة.

ووصل الأمر داخل لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق الي تبادل الاتهامات داخل اللجنة حول المتسبب فى تسريب التسجيل الصوتي ووضع التحكيم المصري في قفص الاتهام.

الأمر لم يتوقف عند هذا الأمر بعد أن تقدم الحكم محمد عادل ببلاغ أي مكتب النائب العام ينفي فيه صحة التسجيل الصوتي المسرب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

أما بالنسبة للحكام والذي يتولى رئاستها بشكل مؤقت محمد فاروق، تدرس اتخاذ القرار بإيقاف الثنائي محمد سلامة وأسامة محمد، الخاص بتقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

ومن جانبها قررت لجنة الحكام إيقاف ثنائي تقنية الفيديو في المباراة لمدة شهرين، وإبعاد محمد عادل حكم الساحة للمباراة عن التحكيم في الدوري لمدة أسبوعين.

وبعد عودته من جديد سيتولى إدارة المباريات في دوري الدرجة الثانية وليس الدوري الممتاز.

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر، والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.

وفي نفس السياق يدرس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بعد انتهاء التحقيقات اتخاذ عدد من القرارات للمحافظة على هيبة التحكيم، خصوصًا أن الدوري ما زال في بدايته، حيث من المتوقع الإطاحة بلجنة التحكيم برئاسة محمد فاروق وإقالة جميع أعضاء اللجنة واستقدام خبير تحكيم أجنبي لإدارة شؤون الحكام الموسم الحالي.