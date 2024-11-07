ضبط 3 أشخاص بتهمة أداء حركات استعراضية بالسيارات في التجمع الأول

فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في واقعة ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بأداء حركات استعراضية بسيارات بالتجمع الأول، حيث أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بقيام عدد من الأشخاص بأداء حركات استعراضية بسيارات قيادتهم بالطرق العامة بنطاق محافظة القاهرة مُعرضين حياتهم والآخرين للخطـــــر.

وبالفحص وإجـــراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3 سيارات "سارية التراخيص"، وقائديها 3 أشخاص، وبمواجهتــــهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود مقاطع فيديو توثق أدائهم لحركات استعراضية بالسيارات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.