النيابة تأمر بحبس مسجل خطر وشريكه بتهمة سرقة الأسلاك بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس مسجل خطر وشريكه بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المساكن بأسلوب "قص الأسلاك" بدائرة قسم شرطة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المساكن بأسلوب "قص الأسلاك"، وبحوزته ( "مقص حديدى – كمية من الأسلاك الكهربائية" مجهولين المصدر) وبمواجهته اعترف باتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية ( تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج تم ضبطه وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية “متحصلات وقائع السرقة”، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.