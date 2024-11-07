طالب ينهي حياته قفزًا من الطابق الخامس في الجيزة

أنهى طالب حياته قفزات من الطابق الخامس؛ لتعنيف والده له لتكرار عودته متأخرا إلى الشقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طالب من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طالب وسط بركة من الدماء، وسؤال والده أفاد بأنه أثناء النقاش مع نجله المتوفي وتعنيفه لتكرار تأخره خارج الشقة قام الإبن بالقفز من الطابق الخامس من شرفة الشقة محل سكنه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.