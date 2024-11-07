على هامش المنتدى الحضري العالمي.. نائب محافظ قنا يشارك في جلسة تمكين صعيد مصر

شارك الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا في جلسة تمكين صعيد مصر تحت شعار "نهج شامل للتنمية الاقليمية والحوكمة - فعالية جانبية للسينما الحضرية" من فاعليات المنتدى الحضري العالمي WUF12.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وأوغستين ماريا قائد تنمية حضرية، وأحمد رزق مدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية.

وقال نائب محافظ قنا، أن فعالية السينما الحضرية تسلط الضوء على التأثير التحويلي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وهو مبادرة حكومية أحدثت تطورا كبيرا على المستوى المحلي منذ عام ۲۰۱۸، لافتا إلى ان البرنامج يركز على تعزيز الإدارة المحلية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الفرص الاقتصادية في المناطق التي كانت مهمشة تاريخيا.

وأضاف "عمر" بأن الحضور شاهد تجربة سردية مؤثرة تتابع رحلة المجتمعات المحلية التى شهدت تغييرات ملحوظة في بيئتها. كما اوضحت الفعالية التزام الحكومة المصرية بسياسات اللامركزية والحكم المحلي، مع تسليط الضوء على الشراكات الناجحة مع الشركات الخاصة التي أسفرت عن إنشاء مناطق صناعية وتكتلات اقتصادية.

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