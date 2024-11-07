واتساب يتيح التحقق من الصور المزيفة بإضافة ميزة جديدة.. تعرف على الطريقة

في الماضي كان تطبيق واتساب يتعلق بالمعلومات الخاطئة التي تدون على المنصة، حيث يسمح لك تطبيق المراسلة إعادة توجيه المحتوى والصور ومقاطع الفيديو التي لم يتم تحديدها، مما يعني أنها قد تكون مزيفة "هاكرز" وخطيرة جدا على أمان البيانات والمعلومات لديك عند مشاركتها.

وفي هذا الإطار، تقدم ميتا نظام أساسي لحل تلك التهديدات، وهويعمل على التحقق من الصور المرسلة إلي العملاء من قبل مستخدمين مختلفين ومعرفة ما إذا كانت مزيفة أم أصلية.

البحث عن الصور على الويب: كيف يعمل

كم عدد المرات التي تمت فيها إعادة توجيه صورة تحتوي على بعض المحتوى والمعنى المشبوه مما يتيح لك تطبيق واتساب عن قريب والتحقق من أصله من خلال تقديم ميزة حديثة يطلق عليها البحث على الويب.

تأتي التفاصيل حول هذه الأداة عبر WaBetaInfo والتي توضح إلى أن واتساب قد بدأ بالفعل في اختبار الميزة التجريبية على Android.

يشارك المنشورالخطوات التي عليك الوصول اليها واتباعها حتى يصبح البحث على أدوات الويب فعال لمستخدمي واتساب.

يقول المنشور أن واتساب سيقدم خيار جديد فى قائمة النقاط الثلاث فى الجزء العلوي الأيمن من شاشة الدردشة.

قم بالضغط فوق أى صورة، ثم الضغط فوق خيار البحث على الويب حتى يستطيع Google من الزحف عبر قاعدة بيانات البحث الخاصة به بحثا عن الصورة الأصلية.

ستقوم الميزة بإعلام المستخدمين بأن البحث عن مزيد من المعلومات باستخدام هذه الأداة لن يؤدي إلا إلى تحميل هذا المحتوى، الرسالة المحددة إلى Google.

لن تتم مشاركة الدردشة أو تخزينها باستخدام WhatsApp

يمكنك الضغط على زر البحث والعثورعلى إجابات لشكوكك حول الصورة المعينة التي تمت مشاركتها من قبل الأصدقاء أو جهة اتصال وثيقة.

تشير حقيقة قيام واتساب باختبار الأداة مع مستخدمي الإصدار التجريبي على نظام أندرويد إلى أن النظام الأساسي يمكن أن يسمح للجميع في الأشهر القادمة.

يقدم تطبيق المراسلة خيار قوائم الدردشة المخصصة مؤخرا ويقدم وضع الإضاءة المنخفضة الجديد لمكالمات فيديو واتساب.