دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وبنفيكا

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان من المقرر انطلاق مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد بنفيكا البرتغالي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ولكن تأخر انطلاقها إلى العاشرة والربع.

مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا

وجاء هذا القرار المفاجئ بسبب تأخر وصول عدد كبير من الجماهير إلى ملعب أليانز أرينا، الذي يحتضن اللقاء.

وجاء قرار تأخير انطلاق المباراة؛ نتيجة حدوث بعض الأعطال في خطوط المترو التي تؤدي إلى ملعب المواجهة.

وبعد انطلاق المباراة، استحوذ بايرن ميونخ على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب، وكانت له أكثر من فرصة تهديفية، لكن حارس بنفيكا تصدى لكرات العملاق البافاري، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الـ27 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي بنفيكا في المركز السادس عشر وفي رصيده 6 نقاط.