مصرع اثنين في سقوط شرفة عقار بمنطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية

لقى اثنان مصرعهما، مساء أمس الأربعاء، في حادث سقوط شرفة عقار بمنطقة الإبراهيمية شرق محافظة الإسكندرية.

البداية، بتلقي قسم شرطة باب شرقي إخطارًا يفيد سقوط أجزاء من عقار بمنطقة الإبراهيمية، بالقرب من نفق الإبراهيمية بطريق الكورنيش، وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية ومسئولي حي رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة سقوط شرفة عقار من الطابق الثالث بمحل البلاغ، وتبين وفاتهم وعلى الفور، تم نقلهما إلى المستشفى.

كما تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لحماية السيارات والمارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



