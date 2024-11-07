الأقصر تواصل رفع كفاءة الطرق وتحسين جودتها على مستوى المحافظة.. صور

تواصل محافظة الأقصر سعيها في خدمة المواطنين من خلال تحسين جودة الطرق الداخلية والسريعة الصحراوية بمختلف أنحاء المحافظة، ورفع كفاءتها من خلال استخدام أعلى التقنيات، حيث تبذل المحافظة فى ذلك جهودًا متواصلة بشكل متكامل ومستدام لتحقيق تحسن فعال في حالة الطرق، وتسهيل حركة المرور من خلال التعاون بين بين الجهات المعنية المختلفة عن طريق الرصف باستخدام التقنيات الحديثة والصيانة الدورية لتحسين البنية التحتية وإنشاء محاور جديدة.

مدير مديرية النقل بالأقصر: رصف 37،3 كم طرق وتنفيذ 13 كم أنترلوك بقيمة 117،62 مليون جنيه

وفي التقرير التالي، استعرضت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر لـ«البوابة نيوز» مستجدات ملف الرصف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 37،3 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال 13 كم على مستوى مدن ومراكز المحافظة بقيمة 117،62 مليون جنيها وذلك طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 وحتى الوقت الحالي، وفندتها كالتالي:-

مدينة الأقصر

تم الانتهاء من رصف العديد من الطرق السياحية والخدمية وتركيب انترلوك بشوارع محافظة الأقصر بقيمة 32 مليون وهو تمويل بخطة مشتركة، حيث تم رفع كفاءة طريق مطار الأقصر الدولى بطول 6 كم إضافة الى أعمال التخطيط والبردورات بتكلفة 19.5 مليون جنية، كما تم الانتهاء من التفريعات والشوارع وترميم الطرق بأحياء شمال ووسط والمطار وجنوب وشرق بقيمة 20 مليون جنية، كما تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 11،7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5،500 كم، شملت رصف شارع بجوار موقف الزناقطة وامتداده بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وشارع من بنزينة عواد حتي الفرقة 15 بحي المطار بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع السوفوتيل من مدخل الشونة حتى حدود الزينية بحي شمال، ورصف شارع احمد عرابي بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شوارع منطقة الجميلي وتفرعاتها بحي جنوب بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع البغولة بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وشوارع منطقة البحاروة بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وتنفيذ أعمال انترلوك داخل المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5 كم بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.

مدينة الزينية

وإلى أقصى شمال الأقصر، حيث تقع مدينة الزينية، تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7،600 كم، شملت استكمال رصف طريق السوفوتيل مزدوج بطول 500 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف طريق كوبري عبدالحق بطول 1 كم بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف طريق طراد النيل بطول 2 كم بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع شق الساقية بطول 300 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع مزلقان الصعايدة بطول 300 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %.

مدينة البياضية

تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع البياضية بإجمالي أطوال بلغت 5 كم، شملت إعادة رصف شارع الذهبي من مسجد الذهبي حتي كوبري جبر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وإنشاء وإعادة رصف تفرعات شارع مصطفي كامل من مجلس المدينة حتى نجع الشيخ علي الجانبين بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وشارع داير الناحية من العصارة حتى دبة الشيبانية وتفرعاته بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وإنشاء ورصف شارع الشغايبة بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف تفرعات شارع أبو بكر الصديق علي الجانبين بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف تفرعات شارع الذهبي الغربي بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف منطقة دبة سلام بتفرعاتها بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع أحمد رضوان بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، ورصف شارع مدرسة نجع الشيخ بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم رصف شارع أبو بكر الصديق بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وجاري رفع كفاءة مدخل كوبرى البياضية من الطريق الشرقي حتى الشادر بطول 1.5 كم مزدوج بالإضافة إلى 5.5 كم مفرد بنسبة تنفيذ 80 % بتكلفة 34.1 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من رصف طرق بأطوال مختلفة وتركيب بلاط انترلوك بنسبة 100% بتكلفة مالية 18 مليون.

مدينة القرنة

وفي غرب المحافظة، حيث تقع مدينة القرنة، تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 2 كم، شملت رصف منطقة السيول بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، وباقي منطقة الأرامل بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم الانتهاء بنسبة 100% من شارع الميناء السياحي ( طريق مزدوج )، ورصف طريق المجزر الآلي حتى الصحراوي الغربي بتكلفة مالية 10 مليون جنية.

مدينة إسنا

وإلى الجنوب بمدينة إسنا، تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5 كم، تضمنت رصف شارع ترعة أصفون الشرقي بداية من موقف المطاعنة حتى الخزانية بطول 2 كم، وعرض 15 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم رصف شارع كوبري الطوايع الجديد بطول 700 م بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم رصف شارع الشيخ خليل عسكر بطول 500 م بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم رصف شارع الوصلة أمام محطة 6 بطول 500 م، بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم رصف شوارع منطقة المحكمة بطول 2.500 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم رصف تفرعات شارع ترعة أصفون الشرقي بطول 800 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم رصف شارع الوحدة الصحية بالقرية بطول 250 متر بنسبة تنفيذ بلغت 100 %، كما تم تركيب بلاط الانترلوك بمدينة إسنا وجاري العمل فى أعمال أخرى بتكلفة مالية بلغت 20 مليون جنية.

هذا بالإضافة إلى أعمال الحمايات ومعالجة الانهيارات في مدينة اسنا باستخدام الخوازيق وذلك للحد من كوارث الهبوط الناتجة من دوائر الانزلاق الناتجة من الترع، حيث تم نهو معالجة الإنهيارات بطريق إسنا - السباعية الزراعي الغربي بتكلفة 75 مليون جنيه، وأيضًا تم الانتهاء اعمال رفع كفاءة طريق الأقصر - إسنا الزراعي الشرقي المرحلة الثانية بطول 36 كيلو بتكلفة 101.3 مليون جنية.

مدينة أرمنت

تم استئناف أعمال الرصف بمركز أرمنت، بعد توقف دام لمدة ٥ سنوات حيث تم الانتهاء من رصف شارع الكورنيش بتكلفة ٤.٥٠٠ مليون بطول ١.٥٠٠ كم، وتم الانتهاء من توصيل أعمال المرافق، كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى مسافات متفرقة، ووصلة أرمنت للطريق الصحراوي الغربي بتكلفة 84.8 مليون جنيه.

مشروعات هيئة الطرق والكباري

وفى ذات السياق، تعمل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل علي تطوير وإنشاء شبكات الطرق الخاصة بالهيئة في محافظة الأقصر، وذلك من خلال إنشاء العديد من المشروعات والطرق الجديدة في المحافظة بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل حركة السير والحفاظ على سلامتهم.

كما تعمل الهيئة على رفع كفاءة شبكة الطرق الخاصة بها في المحافظة وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وتيسيرًا للحركة، ومن هذه المشروعات، الانتهاء من مشروع استكمال الصيانة الروتينية بطريق قنا - الأقصر الزراعي الغربي بتكلفة 84.5 مليون جنية، وجرى البدء في مشروع الصيانة العاجلة لطرق محافظة الأقصر بتكلفة مالية 82.7 مليون جنية، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولي من أعمال إنشاء ورفع كفاءة طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي حيث تم رفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي قنا – الأقصر بطول 108 كم كما تم ازدواجه بالكامل بعرض 11.5م بواقع ثلاث حارات مرورية، حيث تم رفع كفاءة الطريق الحالي - الذي يبلغ عرضه 11.5 متر بطول 36 كيلو كمرحلة أولى وبتكلفة 101.3 مليون جنيه.

رصف الطرق بأستخدام أحدث تقنيات الرصف "الأف دى أر"

وجرى رفع كفاءة الطريق، بنظام ( اف دي ار ) أي خلط طبقات الأسفلت مع الأساس المثبت الذى يقع أسفل طبقات الرصف وإعادة خلطة مرة أخرى مع الأسمنت وذلك ليعطى كفاءة فى طبقة الأساس، ودرجة ثبات أعلى للأحمال المارة على الطرق، حيث تعد تقنية "الأف دى أر" من طرق الصيانة الحديثة التى تعظم الاستفادة من مخلفات الأسفلت ومنع الأضرار البيئية، وتعمل على توفير ماليات للدولة.

مشروعات الرصف ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وحول مشروعات وأعمال الهيئة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "لتطوير قرى الريف المصري بمركزى أرمنت وأسنا، فقد تم الأنتهاء من طريق الأقصر- إسنا الزراعي الشرقي بطول 25 كم بتكلفة 75 مليون، وطريق أرمنت الرزيقات الزراعى الغربى بطول 6 كم بتكلفة 18.1 مليون جنيه، وجارى تنفيذ أعمال رفع كفاءه طريق الأقصر - إسنا الزراعي الشرقي مرحلة أولى بطول 16.5 كم وبتكلفة 40 مليون جنية، وجاري رفع كفاءة طريق إسنا - السباعية الزراعي الغربى بطول 23 كم ثلاث قطاعات بتكلفة 60 مليون جنية، وجارى رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي من كمين العمارى حتى كمين الطود بتكلفة 20 مليون جنية، وجارى إنشاء وصلة من الصحراوى الغربى حتى قرية قرية الكيمان بتكلفة 20 مليون جنية، وجارى رفع كفاءة طريق إسنا - السباعية الزراعي الغربي بتكلفة 15 مليون جنيه، وكذا جاري رفع كفاءة طريق إسنا - السباعية الزراعى الغربى بتكلفة 15 مليون جنية.

كما شاركت الهيئة، في تطوير وإنشاء تمركزات أمنية ونقاط إطفاء على الطرق السريعة، حيث تم الانتهاء من إنشاء تمركز أمنى بمدينة طيبة الجديدة بالطريق الصحراوي الشرقي، وجرى البدء في إنشاء تمركز أمني بالبغدادي وذلك بهدف زيادة تأمين المواطنين علي الطرق السريعة.

الأقصر.. محافظة خالية من النقاط السوداء

في وقت سابق من العام الحالي، أعلنت اللجنة التى تم تشكيلها من الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومديرية الطرق والنقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، وإدارة المرور، وهيئة الإسعاف بالمحافظة، قد أعلنت أن الأقصر تعد من المحافظات الخالية تمامًا من النقاط السوداء بمعنى "أماكن تكرار الحوادث"، أى وقوع حوادث بشكل متكرر فى مكان محدد، حيث تعمل المحافظة بشكل دائم بالتعاون مع إدارة المرور بالأقصر، على تحسين إشارات المرور، وتوفير لوحات إرشادية مثبتة لتوجيه السائقين لتحسين سلامة الطريق، وإنشاء ممرات مخصصة للمشاة وتوفير عبور آمن لهم، وكذا توفير أماكن عبور مخصصة لذوي الهمم فى شوارع الأقصر الرئيسية.

محافظ الأقصر: توجيهات مستمرة بتطوير ورفع كفاءة منظومة كافة الطرق

من جانبه، أوضح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، أن هناك توجيهات وتكليفات مستمرة بتطوير ورفع كفاءة منظومة كافة الطرق، ومعالجة الانهيارات الأرضية لتحقيق السيولة المرورية، تماشيا مع خطة التنمية التي تشهدها المحافظة والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن شوارع المحافظة تتمتع بتواجد دائم لشرطة المرور لتوجيه حركة السيارات وتحسين تدفق الحركة، وتوفير خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء على طول الطرق للتعامل مع أي حوادث أو طوارئ قد تحدث، ويتم تطبيق التكنولوجيا لتحسين إدارة حركة المرور، مثل تثبيت كاميرات مراقبة بكافة الميادين والشوارع الرئيسية ووجود نظام راداري على الطرق السريعة لتجنب تخطى السرعات المرورية المقررة.

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