دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يتفوق على أرسنال في الشوط الأول

تفوق فريق إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

دخل إنتر ميلان المباراة بقوة، وهدد مرمى أرسنال مبكرًا، وذلك عن طريق دينزل دومفريس في الدقيقة الثانية، ولكن كرته ارتطمت بالعارضة.

مباراة إنتر ميلان ضد أرسنال

واستحوذ الجانرز على الكرة بعد ذلك، ولكن باغت الإنتر ضيفه بهدف في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو.

ويأمل إنتر ميلان تحقيق الفوز على أرسنال؛ لمواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، حيث ينافس على صدارة الدوري الإيطالي مع نابولي.

بينما يسعى الجانرز للفوز على النيراتزوري لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة من نيوكاسل يونايتد في الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المرتبة التاسعة.