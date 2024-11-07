محافظ دمياط يفتتح معرض الحرف اليدوية.. صور

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط مساء اليوم، معرض حرف دمياط اليدوية الذى أقامه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والغرفة التجارية وغرفة صناعة الأخشاب وجمعية الأسر المنتجة، بقاعة المعارض بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك فى إطار فاعليات مهرجان دمياط لعام ٢٠٢٤ تحت شعار " دمياط حاجة تانية ".

حيث جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والأستاذ حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأستاذة مروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة والأستاذ عمرو عرنسة مدير المهرجان.

وعقب الافتتاح تفقد " المحافظ " أروقة المعرض الذى شارك خلاله ٣٠ عارض من منتجات المشروعات الحرفية والتراثية من عملاء الجهات المشاركة، ويستمر حتى نهاية المهرجان يوم السبت المقبل، حيث يتضمن مشغولات خشبية ويدوية وتراثية وديكورية وهدايا واكسسوارات، بنسب خصم ٢٠% على المعروضات ، كما تفقد القسم الخاص بكلية فنون تطبيقية بجامعة دمياط بمشغولات خشبية وسجاد، وأيضًا القسم الخاص بكلية الهندسة بجامعة حورس، الذى شاركت خلاله بروبوتات.

وحرص" الدكتور أيمن الشهابى " على التواصل مع العارضين والمشاركين من جامعتى دمياط وحورس، وأشاد بما تضمنه المعرض من معروضات تعكس المهارة والفكر المتميز لدى المشاركين به، كما أشاد بمشاركة مجموعة من العارضين الحاصلين على دورات ريادة الأعمال ضمن برنامج " ابدأ وحسن مشروعك " الذى تم تنفيذه بالشراكة بين الجهاز ومنظمة العمل الدولية وتمويل شركة ميثانكس مصر،وأكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة على احتضان المهرجان لفعاليات متنوعة وتسليط الضوء على الصناعات الشهيرة بدمياط والحرف اليدوية والتراثية وأيضًا دعم الصناعات المحلية الصغيرة وتشجيع الشباب والصناع ودعم الابتكار والإبداع، وأعرب عن خالص أمنياته للمشاركين بالتوفيق.

وعلى هامش الافتتاح،، تفقد "المحافظ " مكتبة مصر العامة المتنقلة التي تشارك ضمن فعاليات مهرجان دمياط، بتقديم خدمات الاطلاع والأنشطة المختلفة للأطفال، حيث أشاد بجهودها فى الوصول بتلك الخدمات إلى كافة المناطق، ودورها الفعال بفعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والمهرجان.