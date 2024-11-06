إعلان أسماء الفائزين بالمركز الأول بمهرجان الكرازة المرقسية للعام الحالي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نتيجة مهرجان الكرازة المرقسية للعام الجاري ٢٠٢٤، وذلك للفائزين بالمركز الأول بمسابقات المهرجان المختلفة.

وأعلن الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر اللجنة المركزية للمهرجان النتيجة خلال الحفل الذي أقيم بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا صرابامون أسقف أمدرمان وعطبرة وبور سودان، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا ايليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية.

كما حضر حفل إعلان نتيجة المركز الأول، منسقو وخدام المهرجان بالعديد من إيبارشيات الكرازة المرقسية، ولجان تحكيم المهرجان، وعدد من الشخصيات العامة.

تضمن الحفل فيلم تسجيلي حول فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية لعام ٢٠٢٤، ومنح اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية شهادة الإيزو هذا العام لإيبارشية نقادة وقوص، تسلمها الأنبا بيمن. كما تم تسليم الدروع للآباء منسقي الإيبارشية، إلى جانب تكريم بعض الإيبارشيات بدروع التميز فى التنظيم والإدارة، وعرض لبعض فرق الكورالات الفائزة، بالإضافة للشعار الجديد لمهرجان العام المقبل، وأُعلِن خلال الحفل كذلك انطلاق شعار مهرجان الكرازة المرقسية لعام ٢٠٢٥ "اثبت على ماتعلمت".

تضمن الحفل كذلك تكريم الآباء المطارنة والأساقفة الحضور، والفنانين والإعلاميين ورجال الأدب والثقافة.