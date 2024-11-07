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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

النائب البابوي لقبرص يستقبل الأنبا كوميتاس.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الراهب القس إيرينيئوس البرموسي النائب البابوي لقبرص الأنبا كوميتاس مطران الكنيسة الأرمينية بقبرص، وذلك في زيارته لكنيسة القديس مار مرقس القبطية الأرثوذكسية بنيقوسيا، والذي حرص على هذه الزيارة بعد توليه مسؤولية الخدمة في قبرص مباشرة. 

وعبر النائب البابوي للمطران عن اهتمام قداسة البابا تواضروس الثاني بتعميق العلاقات بين كافة الكنائس الشرقية ومنها الكنيسة الأرمينية الشقيقة. 

ودار الحوار حول العلاقة التاريخية بين الكنيستين القبطية والأرمينية وحول سبل تطوير التعاون في كافة المجالات خلال الفترة القادمة.

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