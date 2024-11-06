تعرف على أهم القرارات الخدمية لأهالي دمياط الجديدة

عقدت اليوم بالقاعة الرئيسية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الجلسة التاسعة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة فى دورته الحالية(2025/2024) ،برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، وبحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، و ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط.

بالإضافة إلى وكيل المجلس، والأعضاء عن السكان والمستثمرين، وممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة،حيث تناول الإجتماع مناقشة موضوعات عدة جاء في مقدمتها الدفع بتدعيم بعض الخدمات التي تساهم في تحقيق متطلبات عاجلة للسكان في المرحلة الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة.

إستهل رئيس المجلس الإجتماع بالترحيب بالحضور ، والتصديق على محضر الجلسة السابقة ، ثم إنتقل المجلس لمناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة بجدول الأعمال ، أبرزها ملفات ذوى الهمم والمرور و التعليم والصحة، والخدمات المقدمة التى تهتم برفع جودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

فى مجال خدمات ذوى الهمم وافق مجلس الأمناء على زيادة الدعم المقدم من حساب المجلس، لدعم مؤسسة الإبن الخاص للتدريب والتأهيل والتنمية التابعة لمجلس أمناء المدينة،لتغطية كافة إحتياجات المؤسسة،لمواجهة الكثافة والإقبال الشديد من أبناء المدينة من ذوى الهمم،وكذا الإعداد والتجهيز للإحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم خلال شهر ديسمبر المقبل.



فى سياق متصل، هنأ كلا من رئيس المجلس ورئيس الجهاز ياسر عمارة بمناسبة تكليفه كوكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، متمنيين له التوفيق والسداد للنهوض بالعملية التعليمية بمحافظة دمياط بصفة عامة، و مدينة دمياط الجديدة بصفة خاصة خلال العام الدراسي الجديد.

من جانبه أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بالدور الحيوى والملموس من رئيس المجلس ورئيس الجهاز، فى دعم العملية التعليمية بمدينة دمياط الجديدة ، ونفى ما أثير حول تحويل مدرسة بلال بن رباح إلى مدرسة رياضية، مؤكدا عدم طرح الفكرة من أساسه.

فى مجال خدمات المرور وافق مجلس الأمناء على كافة الطلبات المقدمة من الرائد أحمد بليغ العناني رئيس وحدة مرور دمياط الجديدة، والتى من شأنها المساهمة في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين بوحدة المرور، وفي السياق ذاته أشادا رئيس المجلس ورئيس الجهاز، بالمجهود الكبير المبذول والملموس من سكان المدينة وروادها، ، منذ توليه المسئولية،حيث قام بتنظيم عدة حملات مكبرة بالمدينة، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة، وضبط عدد كبير من الدراجات النارية، والتروسيكيلات والتوك توك ، سيارات التاكسي والسيرفيس المخالفين،بخلاف السيارات الملاكى التى تحدث ضوضاء وأصوات مزعجة.

فى مجال الصحة أكد الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، على ضرورة البدء في تفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بدمياط، لعلاج غير القادرين من أبناء مدينة دمياط الجديدة، على نفقة مجلس الأمناء.

على جانب آخر أشاد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، بالدعم اللامحدود، وجهودالجهازومجلس الأمناء، لتقديم خدمات طبية تليق بسكان المدينة وروادها.

كما استعرض رئيس مجلس الأمناء، ميزانية المجلس، من إيرادات ومصروفات، موضحا سبل الصرف فى ودعم كافة القطاعات الخدمية،

وتوفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان المدينة.

وفي السياق ذاته، أضاف رئيس الجهاز أنه جارى الإنتهاء من توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين أحد مراكز العلاج الطبيعي المتخصصة بالمدينة والمجلس، وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية وإدارة التضامن الإجتماعى بالمدينة، للمرور علي المدارس والمؤسسات ، للكشف عن الحالات التى تحتاج لعلاج طبيعي، وعلاجها بالمجان.

من جانبهم، تقدم ممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة، بالشكر والتقدير، لما يبذله المجلس والجهاز، من مجهودات ملموسة فى المدينة، وحرصهما على توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

وفي ختام الجلسة قدم الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء الأمناء،الشكر والتقدير لرئيس الجهاز، وممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة، على التعاون المثمر والبناء، لتنفيذ الخطة التنموية بمدينة دمياط الجديدة.